民進黨今天在副秘書長林飛帆率隊下，參加同志大遊行；被問到國民黨青年團也參加這項遊行活動，林飛帆表示，肯定國民黨青年團這次願意參加跟年輕人站在一起，看到國民黨內還有一些人對於婚姻平權立場不是那麼支持，一樣期待更多朋友投注在婚姻平權及同志大遊行上讓更多人意識到婚姻平權重要性及同志的權利。

至於外傳國家祈禱早餐會籌備會籌備會以蔡英文總統邀民眾參與同志遊行為由，建議蔡總統不必到場等爭議，最後國家祈禱早餐會也因此取消一事；林飛帆表示， 為這次取消感到遺憾，平權運動還有更多努力空間，透過更多朋友努力，大家讓平權的概念深植在每個人心裡面。

民進黨這次參加同志大遊行的主題是「18 Make Your Own Choice」，林飛帆指出，今年是第十八屆同志大遊行，「18」也意涵著這次不斷被討論的18歲公民權，非常多年輕朋友在等待一個能決定未來的公平權利，把這兩個概念結合，是希望望未來年滿18歲的朋友，都應該享有決定自己未來的權利，這是一個基本的權利，不論追求幸福、公共事務或是對國家政策、未來想像上的權利，這是民進黨用此為標語的用意。

林飛帆說，今年參與隊伍非常盛大，且參與黨公職跟往年比起來，應該也是最多人數，今年大概有三十多名黨公職報名參加，有非常多朋友在此，去年婚姻平權法案748專法通過後，一直到今年是通過後一週年，「婚姻平權法案通過不是平權運動的終點」。

他說，最近這陣子非常多討論，代表台灣社會距離真正平權還有一段努力空間，今天帶領黨公職在這裡，也是希望在大家的工作崗位上，盡可能去推促平權，盡可能讓大家知道，這社會上還有很多朋友非常期待，未來處於一個不被歧視且被理解的環境，這是今天參與遊行最重要意義。

他表示，今天有很多第一次參加的朋友，「首遊族」，這是很盛大、歡欣鼓舞的一天，跟所有同志朋友及追求幸福的朋友站在一起。

對於國民黨青年團今也加入遊行行列，民進黨青年部主任蔡沐霖說，國民黨青年團經過一番波折能夠成功參加，他感到非常欣慰，希望全台灣各政黨都能響應重視人權、平權、愛無界線的活動。

今民進黨公職非常多人參加，立委蘇巧慧、賴品妤、沈發惠、林楚茵、高嘉瑜、范雲、何志偉、洪申翰、台北市議員梁文傑、李建昌、許淑華、簡舒培、王閔生、陳慈慧、劉耀仁、周威佑、吳沛憶、許家蓓、陳怡君、洪健益、新北市議員戴瑋姍、桃園市議員王浩宇及基隆市議員張之豪。

(中時 )