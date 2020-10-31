就讀國小三年級的小晴與母親及就讀國小五年級的姊姊相依為命，從小受家扶基金會協助，因受家庭關係影響，小晴較同齡的孩子懂事，知道認養人對家庭的幫忙與關心，收到認養人李叔叔相見歡的邀請，他的內心特別興奮，今天終於有機會親口對認養人述說謝謝，對其來說意義非凡。

性格低調的李叔叔從民國88年起，因921地震接觸家扶中心國內認養，至今已21個年頭。其為上班族，生活規律，當時看見台灣弱勢家庭的需求，開始加入認養的行列。在社工訪談時，李叔叔僅說，「我並沒有做什麼，只是在照顧家庭之餘，做我能力所及的事」，只想讓孩子知道，成長的路有苦有樂，但孩子你並不孤單，有人在默默支持著你。

台北家扶中心成立至今已有55年，服務全台北市1500戶2500位弱勢兒童，提供經濟扶助、醫療、成長團體、營養改善、心理諮商、傾聽與陪伴等類型的照顧。其中弱勢家庭經濟扶助工作，為中心業務主軸，而認養人在這當中，扮演著舉足輕重的角色，更是社工在服務過程中的一大助力。

台北家扶中心謝曉雯主任表示，期待透過認養人相見歡活動，讓認養人與認養童可以將那寫在信紙上的字句，藉由此次活動親口對彼此訴說，用話語的溫度溫暖彼此，成為孩子在成長路上的養分，也讓認養人看見陪伴的力量如何在孩子身上發酵。

今年因疫情影響，帶動生活型態改變，各種不確定性的氛圍帶來許多考驗，對弱勢家庭而言，面對的生活壓力更是相對倍增。在這趨勢影響下，更帶給弱勢兒少家庭一大挑戰。捐款可洽台北家扶。

(中時 )