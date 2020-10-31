2020年台灣大賽今天在洲際棒球場點燃戰火，兩隊也都要力拚系列賽開紅盤，但統一獅「外野三帥」面對中信兄弟投手羅傑斯發揮並不理想，總教練林岳平笑說自己有帶螺絲帽，「就看我們如何來把他鎖起來。」

獅象相隔11年再度於台灣大賽交手，首戰統一推出布雷克迎戰兄弟羅傑斯，「餅總」認為，首戰是考驗教練觀察力及球員臨場反應，「我跟很多球員都是首次總冠軍戰，賽前也沒有壓力，我們能走到這一步大家都抱持著試試看心態。」

這次統一帶了12名投手，林岳平解釋，在這種短期比賽中投手還是佔比較大的決勝點，「就雙方投手陣型來看，要期待我們的投手像例行賽最後2戰那樣是比較少的，所以我們必須要做好防線準備。」

統一「外野三帥」林安可、蘇智傑、陳傑憲本季表現亮眼，但面對兄弟3洋投卻討不到便宜，奪下全壘打王的林安可面對羅傑斯10打數吞下7次三振且未有出現安打，蘇智傑、陳傑憲的對戰打擊率也分別為0.273、0.231。

儘管如此，林岳平也不會在打線上做太大變動，他解釋，「他們跟了我們打了120場，我的選手個人成績貢獻給球隊都是高標準的成績了，在這系列賽我不可能因為對戰不好而把他拉掉，拉掉他的話，這表示我對他整年的表現在這一場把他否決掉。」

林岳平認為，在對戰佔不到優勢的情況下，球員若是打不好也很正常，但如何要在打不好時，有沒有人能夠彌補他、幫助他，能不能用另個方式去幫助球隊，「但若是一直沒有辦法打出有利的賽局，這是我必須要去承擔的。」

而先發游擊位置將交給老將陳鏞基，一壘手則是吳傑睿，「餅總」解釋原因，「希望能在第一戰就由這些有經驗的人把球隊穩定下來，之後再從比賽中尋找替補或是完成球賽的人，且第一戰也是鏞基身體狀態、體力最好的時候，希望這個我們比較擔憂的位置，由經驗較好的選手來開場。」

(中時 )