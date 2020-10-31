中台灣觀光資源特色豐富，一直是國內外旅遊熱門去處。行政院中部聯合服務中心與交通部觀光局和中彰投苗４縣市政府等共同行銷中台灣，31日於南投名間受天宮及彰化二水豐柏廣場，辦理「Chill 趣遊中台灣」觀光聯合行銷活動；以小百岳森活結合茶旅行的慢活為主題，吸引洶湧排隊人潮參與。

行政院中部聯合服務中心與觀光局及中彰投苗四縣市政府等單位，31日於南投名間受天宮及彰化二水豐柏廣場辦理「Chill 趣遊中台灣」觀光聯合行銷活動；以小百岳的森活結合茶旅行的慢活為主題，並於活動前透過網紅波特王及媒體強力行銷，讓活動現場一早就出現滿滿人潮。

中辦執行長蔡培慧說，中台灣觀光資源特色豐富，一直都是國內外旅遊的熱門去處，中台灣的「山岳」及「茶旅」，更是慢活旅遊時的最佳拍檔。一早她著近500位參與民眾一起從松柏嶺受天宮走登山步道到二水的豐柏廣場，深切感受到漫步緩行在山林小徑與農村文化之美。

蔡培慧指出，健行過程若能搭配中台灣的好茶，肚子餓時吃顆洋溢茶香的茶葉蛋等，都是健行過程補充營養與體力的最佳伙伴。當全世界都還在因疫情封城時，，台灣是個幸福、健康、生活如常的寶地，後疫情時代政府鼓勵大家從事健康好旅行，體驗慢旅與品味茶香所帶來的快樂。

蔡培慧說，行政院中辦特規劃結合台小百岳，與中彰投苗觀光與茶香的「Chill 趣遊中台灣」活動，推薦大家爬山健行後可以品嘗彰化的茉莉花茶、南投的四季春、日月潭紅茶、台中梨山高山茶、苗栗東方美人茶 ，年輕人喜歡結合果汁與創意的特調手搖茶，歡迎大家來到中台灣旅遊。

今天到場有台中市觀光旅遊局主秘林鴻文、彰化縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬、南投縣政府觀光處長陳志賢，與苗栗縣政府文化觀光局副局長王浩中等代表，並趁機行銷近期各項活動；包含台中國際舞蹈嘉年華、彰化二水跑水節、田中馬、南投日月潭花火音樂嘉年華，苗栗火炎山觀光旅遊等活動，鼓勵大家到中台台觀光旅遊與消費。

行政院中部聯合服務中心與中彰投苗４縣市政府等共同行銷中台灣，辦理「Chill 趣遊中台灣」觀光聯合行銷活動，小百岳森活結合茶旅行慢活為主題。（行政院中部聯合服務中心提供／陳世宗台中傳真）

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