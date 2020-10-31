馬籍女大生遭28歲男子梁育誌擄走性侵後勒斃，位於高雄阿蓮的梁嫌住家昨日遭人丟雞蛋洩憤，今日梁家依舊大門深鎖，鄰居表示，事情發生後，梁嫌父母相當自責，已暫時離家避風頭，轄區警方則不定時到梁家巡邏，今日未再發生滋擾事件。

鄰居表示，昨天凌晨還看見梁母出門工作賣菜，但晚間就未再返家，據悉，梁嫌父母及哥哥、弟弟無法忍受整天被媒體包圍，加上梁嫌父母因兒子犯下大錯相當自責及無法見人，都已暫時不住家裡，就連家裡車子也沒看見了，「梁嫌父母很老實，孩子犯的錯，不應該算在父母頭上！」

鄰居說，平日只有梁嫌父母會跟鄰居互動，很少看見梁家兒子，平日鄰居若要去醫院或市區，會補貼油錢拜託梁父開車載，但梁父若工作沒空，就會請梁嫌開車載，印象中梁嫌是乖巧斯文的孩子，沒想到犯下如此重罪，不過，成年人的行為要自己負責，梁嫌父母是無辜的。

里長陳文曉表示，梁嫌平時不多話，看起來很老實，很難想像他會犯下這麼嚴重的案件，不過，梁嫌的父母在案發後感到愧疚，承受很大壓力，沒人希望發生這種事，希望外界不要打擾他們。

嫌犯梁育誌位於高雄阿蓮的住家，昨日遭人丟雞蛋洩憤，今日梁家依舊大門深鎖，鄰居表示，事情發生後，梁嫌父母相當自責，已暫時離家避風頭。(林雅惠攝)

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