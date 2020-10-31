台中市龍井區日前發生迷途梅花鹿掉落2米深大排，農業局與動保處獸醫師獲報到場施救，經過一天一夜照養，獸醫師檢查後評估迷途公鹿復原良好，昨在鹿耳打上標記，載至大肚山竹坑南寮觀景平台C步道野放。

農業局29日下午接獲通報，龍井區茄頭路1段85巷平交道附近，發現野生雄性梅花鹿掉入2米深的大排需要救援，受到驚嚇躁動不安。農業局與動保處獸醫師到場麻醉施救，與烏日分局龍東派出所警員合力救起梅花鹿，載回動保處安置。

梅花鹿30日下午經獸醫師檢查後評估身體健康，在鹿耳打上標記後，載至大肚山竹坑南寮觀景平台C步道野放，順利護送迷途公鹿回家。

農業局長蔡精強表示，此梅花鹿約5至7歲公鹿，體重超過100公斤，健康良好，安置過程中為安撫不安的情緒，提供乾淨飲水、飼料及安靜環境，讓梅花鹿充分休息。30日下午獸醫師進行全身體表檢查，評估公鹿健康無虞，接著載往鹿群聚集的大肚山竹坑南寮觀景平台附近野放。

迷途梅花鹿受困2米深大排，台中市農業局與動保處獸醫師到場麻醉施救。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

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