葉寶雯（左起）、苗可麗、張雅玲因戲結緣成為好朋友。（高雄電影節提供）

導演陸慧綿10月31日率電影《迷走廣州》演員葉寶雯、張雅玲、苗可麗出席高雄電影節，入圍今年金馬獎最佳女配角的張雅玲，本身工作是在廟會跳舞，她說入圍後自己的粉專有漲粉，留言數多了1倍，另有些粉絲會私訊粉專向她告白，她爆笑說：「我老公就是小編，他會回：『我也喜歡你。』」

片中有場戲是張雅玲在酒店遇上鹹豬手客人，她被摸之後就回揍對方一頓，而那位客人臨演正是她老公，結果該戲NG了10幾次，也就打了老公好幾回，她還嗆說：「平常都在摸，正經叫你摸都摸不好！」因張雅玲是台南人，入圍金馬後會有金馬好禮，她非常期待收到金馬好禮的包裹，特別是電鍋，自己一定捨不得用，會放在家裡「供著」並直播開箱。

張雅玲因該片先入圍台北電影節又入圍金馬獎，但生活上沒有太大改變，因為陣頭圈跟電影圈有點距離，她也說還沒確定紅毯戰袍，自己是抱持著追星的心態參加頒獎典禮，最想看到準影帝新加坡演員李國煌，還會模仿對方在電影《錢不夠用》中的台詞，「我也很喜歡劉冠廷，但在北影的時候已經拍過照了。」電影11月27日上映。

(中時 )