胡宇威近日在台視、三立競技節目《全明星運動會》中擔任藍隊隊長，奮力比賽表現，成為收視一大賣點，他31日出席Hair Rituel by Sisley髮品活動，他坦言剛開始「大家只覺得是節目，沒想到認真起來的時候，大家都會認真在看，沒有在做效果的」，且期間一週訓練將近4、5天，過去也沒有類似節目，「戰鬥力十足，反正贏了也沒獎金，拼的就是面子」。

不過胡宇威日前因拉傷腳，中間休息一集，後來再回到節目中，藍隊幾乎關關輸，似乎有些不開心？他解釋「我沒有生氣，維持平靜心態，但那時養傷回來，的確覺得有點不太對，集體訓練心態有些鬆散」，也認為輸了被「剃光頭」也應該，「那時改變我，對隊長這職務看得比較重，改變訓練方式」。

被問到最強勁對手？胡宇威笑說是紅隊的李玖哲，「又愛又恨」，尤其李玖哲練了一身肌肉，雖謙虛說沒用，「但真的有用，他拿下很多獎盃」，也讚他個性很可愛，沒距離感，笑說「他難過的時候，就會想抱抱他」。胡宇威在節目百米衝刺、八百接力，坦言很久沒衝刺短跑，瞬間肌肉爆發導致肌肉拉傷，但感謝藍隊副隊長夏和熙，家裡剛好開復健診所，貼心免費替胡宇威安排復健。

胡宇威現在體重維持72公斤，體脂12%左右，屬於精實身材，被問到是否人生巔峰？他回想「17、18歲才是巔峰，那時最壯，又很大隻」，不過現在體力非常好，屁股變得「又大又翹」，過去他聽說年過30體力會下降，但他不以為意，強調「年紀只是數字，我還是照運動，保持好體力，不會老」，更直言若沒走演藝圈，運動細胞好到可以當運動員，不過也因為運動量大，現在一餐便當一個吃不飽，終於能體會有朋友一人五餐的狀態「食物份量夠，才能修復狀態」。

他主演的《王牌辯護人》近日即將上檔，劇中他詮釋律師，台詞相當難背，加上導演要求語速加快，讓他壓力大到狂長白頭髮，雖然拍完沒有覺得自己變伶牙俐齒，但會開始關注政治、國際新聞，「我覺得世界變化滿重要，不能活在自己世界」。而他是美國籍身份，被問到對美國大選看法？胡宇威豪不避諱，直言「當然投拜登啊，大家還是要看狀況，不能亂投」，不過由於他長年在台，若要在美國投票是要事先申請，這次美國大選沒辦法參與。

胡宇威近期在競技節目《全明星運動會》中擔任藍隊隊長奮力表現獲好評。（盧禕祺攝）

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