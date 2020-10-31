台南長榮大學鍾姓女大生遭擄殺，警方火速循線逮回28歲兇手梁育誌，法院30日深夜裁定梁男收押未禁見，同時，警方也對梁男的說法存疑，後續將以三大疑點為主軸持續追查。而馬來西亞網友對此事也十分憤怒，並對台灣的治安提出質疑，「台灣安全，這句話好好笑，為什麼馬來西亞還有怎樣思維的人」。

台南長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生28日晚間從學校返回宿舍途中後就失聯，警方獲報追查無業的28歲梁姓男子涉隨機擄人，勒昏鍾女後強拖上車，鍾女過程中反抗，梁嫌疑用力過猛，被害人上車已無呼吸；警方29日下午3點獲報開始尋人，8點半查獲梁嫌，梁一度否認，警突破心防後，梁鬆口坦承殺人，供出棄屍阿蓮山區。

馬來西亞網友討論。(翻攝自臉書社團JB柔佛吹水站)

法院30日深夜裁定梁男收押未禁見，而梁男在偵訊時說詞含糊且有避重就輕的傾向，因此檢警對其說法存疑，後續將以三大疑點為主軸持續追查。

一名馬來西亞網友在臉書社團「JB柔佛吹水站」中分享相關新聞，並引起其他馬來西亞網友的討論，有網友對台灣的治安提出質疑，「台灣司法已死，道德淪喪已不安全了」、「人說中國大陸都比臺灣香港安全」、「台灣安全，這句話好好笑，為什麼馬來西亞還有怎樣思維的人」。

馬來西亞網友討論。(翻攝自臉書社團JB柔佛吹水站)

還有一些網友則指出，「小心一群南婆灣份子出來噴你」、「台灣沒有引渡條例」。

對此，總統府發言人張惇涵31日轉述蔡英文總統在今召開國安高層會議裁示，蔡總統除向學生家屬致上最深的哀悼，也向馬來西亞國家人民表達至深歉意；對於發生這樣的不幸事件，不僅對台灣的國際形象有莫大的傷害，更代表台灣在社會安全維護上出現漏洞，必須徹底檢討。

(中時新聞網)