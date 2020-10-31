浩子自曝考取品酒師執照。（圖／翻攝自plungonfamily IG）

在 Instagram 查看這則貼文 賀!!浩祖考到一級品酒師惹啦!! 浩角翔起笑一個（@plungonfamily）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 29 日 上午 3:48 張貼

「浩角翔起」去年因阿翔陷車吻風波，浩子一同陪好兄弟開道歉記者會，兩人卻有一陣子沒在螢幕上合體，最近兩人主持民視八大新一季《綜藝新時代》才開錄，浩子在IG分享自己有新身分，原來是過去不諱言愛喝酒的他考到一級品酒師證照，且還是國際認證，網友笑說：「酒鬼升級變酒師，厲害厲害」。

浩子（謝炘昊）17年前參加《電視笑話冠軍》節目出道，跟阿翔（陳秉立）組成「浩角翔起」，因主持《食尚玩家》人氣暴漲，去年阿翔車吻謝忻緋聞爆發，浩子不離不棄，直言：「我身為阿翔的搭檔與謝忻的師兄，他們犯錯就是我犯錯」。

今年浩子與乱彈阿翔共同主持的《台灣金頌》獲得第55屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，演藝工作再創高峰，上月他和老搭檔阿翔久違合體，錄製《綜藝新時代》新一季，當時浩子打趣說：「這段時間，我媽每次打來，要我要注意阿翔，叫他不要跟別人搭檔，然後翔媽也打來，叫我不要跟別人主持」。

浩子先前主持《食尚玩家》時，常大方秀出愛品酒的一面，最高紀錄一個月還喝了10幾萬，昨(30日)他在IG報喜，愛喝紅酒的他多了新身分，成功考取國際一級品酒師執照，興趣變成專業，令許多網友都佩服不已，直說：「大大的恭喜浩子哥，而且竟然還考了100分，厲害呦」、「沒有白喝」、「是聰明的酒商就應該找浩子代言啊！」

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(中時新聞網)