李李仁這回挑戰演出變性人，繳出從影以來最顛覆的演出。（高雄電影節提供）

李李仁10月31日出席高雄電影節新片《迷失安狄》放映，他分享自己遠赴馬來西亞拍攝，在片中演出變性人，有場大尺度的裸背戲，原本劇組有幫他準備男性專用的「寶貝套」遮第3點，但他直言不夠用，就跑遍全馬來西亞的體育用品店選購護膝，他認真說：「有人用襪子、有人用水壺套，我是用護膝。」

且李李仁為了演出變性人女性一面，還被劇組帶去除毛，後來他自己買了女性專用的除毛刀，蹲在浴室、把小鏡子置放在兩腿間的位置，透過鏡子自行除肛毛；他還有去馬來西亞的人妖街考察，他形容該場景像是以前台灣的華西街，「逛一逛就想回去換衣服（角色女裝），我來這裡一定是最紅的。」

李李仁這次男扮女裝，平均每天拍攝15小時，當中就有5小時在梳化兼戴假髮，他說戴假髮超不舒服，脫下來的時候都會發出類似「高潮」的舒坦聲，有趣的是，因他在馬來西亞拍攝1個多月，只能透過視訊和老婆陶晶瑩、小孩見面聊天，他說因為視訊時常常沒有卸妝頂著長髮，鏡頭一開都會被家人們先狂笑30秒，「我就會問他們可不可以認真聊？」

因電影監製林心如也有演出，有天她的老公霍建華來探班，李李仁便揪對方一起喝酒，一喝就是喝到清晨4點，且李李仁投入角色極深，上戲時就覺得自己是最美的女人，演出《迷失安狄》後會不會迷失自己的性傾向？他開玩笑說：「陶子姊會把我拉回來，她知道我的能耐，我把持得很好。」電影預計明年1月8日上映。

(中時 )