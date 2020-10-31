陳姓男子2018年仲介36名越南人來台打黑工，在台東外海逼迫21人全擠在一艘橡皮艇上企圖搶灘上岸，不料因海象不佳翻覆，3名越南人當場溺斃。法官依違反入出國及移民等罪判陳男8年2月徒刑，還沒收他2艘價值數百萬元的漁船以示懲戒。

判決指出，陳男2015年就因為捕魚事業不順，信用不佳無法貸款買漁船，還特地委託女友、以其名義購買「穩順滿66號」漁船，另找人頭登記為船舶所有人，私下卻安排40名越南偷渡客來台，遭海巡逮獲。

不料陳男沒因此收手，2016、2017年間3度以每人6500元美金代價，仲介越南人從大陸廣西出海來台灣，陳男另負責從台灣安排船隻接駁，事成之後給船長20至30萬元、船員5至6萬元報酬，3次均遭海巡逮獲。

檢調查出，陳男早期就曾走私香菸，深知越南人覬覦台灣黑工薪資優渥，才改仲介偷渡，利用破舊漁船作掩護，將偷渡客夾藏在環境極度惡劣的狹窄船艙內，一旦成功靠近台灣岸際，再冒險以橡皮艇接駁搶灘上岸。

2018年3月，陳男又故技重施，安排36名越南人、1名大陸人搭船到台東達仁鄉南田海域距岸4海浬處，當天海象不佳、風浪大，第一批21人被迫跳下橡皮艇，沒想到超載當場翻覆，造成3名越南人溺斃，其餘偷渡客則奮力游泳上岸，海巡人員直接在岸邊逮獲16名偷渡客到案。

法庭上陳男等人坦承數年來仲介上百名越南、大陸人來台，不法獲利逾千萬，被依違反入出國及移民、兩岸人民關係條例、過失致死等罪判1年6月至8年2月不等刑期，涉案較輕者獲判緩刑，2艘數百萬元的漁船直接被沒收，全案仍可上訴。

(中時 )