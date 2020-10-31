空軍F-5E戰機失事，是否該推動國機國造政策，藍綠陣營激辯。前總統馬英九今日出席救國團團慶，會後接受媒體聯訪時表示，在他任內，並未拍板推動「國機國造」，主要是軍方建議。但今年初至今，軍方發生5次災變，死傷15名將士，這才是真的要檢討。
馬英九提到，在他執政時，便要推動國機國造政策，主要是根據軍方建議，希望速度能快，並且還要能夠開發新商源，當初本來是想從義大利合作買技術，結果蔡政府改了，時間也耽擱。
不過，就國機國造推動進度對這次事故檢討來說，馬英九認為這都不是問題，而是空軍災變調查報告沒有出來，朝野對國機國造政策進度影響的爭辯，都只是揣測。
馬英九提到，今年初至今，軍方共發生了5次災變，死傷15名將士，這才真要徹底深入檢討，為什麼風險這麼大，如何減少事故；尤其死亡的很多是我們熟悉的優秀軍官，這個一定要改，否則將嚴損士氣。
(旺報 )
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