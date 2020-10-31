淡水金色水岸廣場31日上午10時舉行「水保小尖兵 淡水玩很大」水土保持教育宣導活動，吸引近500位民眾參與，民眾從寓教於樂的桌遊遊戲中，學習到水土保持及土石流防災避難相關知識，還有好康的有機蔬菜可拿，民眾們都開心的直呼讚。

副市長吳明機表示，「水保小尖兵 淡水玩很大」讓大人和小孩都玩得很開心，也學到水土保持與土石流防災相關知識，農業局以「水保玩很大」為主軸，發展多款教具教案，逐年拚湊建構成「新北水保教具樂園」，讓快樂學水保的方式向下紮根，後續將推出「新北坡地守護神魔法祕笈」，來培育更多的坡地守護神，共同守護新北市。

農業局表示，今年度將山坡地保育概念結合時下流行的桌遊，推出「水保running man」卡牌桌遊，桌遊全是農業局自行研發，遊戲時間約30分鐘，可達成坡地保育及青山綠水的目標，未來將發送至全市90所潛勢溪流影響範圍內小學使用宣傳。

淡水金色水岸廣場31日上午10時舉行「水保小尖兵 淡水玩很大」水土保持教育宣導活動（戴上容攝）

(中時 )