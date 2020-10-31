美國大選將於下周登場，淡江大學國際事務與戰略研究所教授何思因憂心指出，屆時恐因選舉訴訟使美國暫時中樞無主，讓大陸更敢對台動武

為使國人更了解美國大選背景，台北論壇於今日舉辦「美國總統大選的政治風險與潛在法律爭議」研討會，台北論壇基金會董事長、前國安會秘書長蘇起表示，我們是全世界如今唯一一面倒向美國的國家，不僅如此民進黨政府又押寶川普，如果川普輸了對會怎樣？值得注意。

何思因指出，美國有兩個最好的選舉預測模型，分別是538與經濟學人，這次兩者預測川普勝選的機率都比2016年的希拉蕊還低，而2016年的民調與最終選舉結果只差了3到4個百分點，主要是希拉蕊在美國「鐵鏽帶」州的白人支持度崩盤，讓川普贏下這些州，得以翻盤。

此外何思因指出，傳統上共和黨想贏要守住北卡、佛州、亞利桑那州，川普如今卻都落後，不過不超過4個百分點，在誤差範圍內。民主黨要贏須守住賓州、密西根州、威斯康辛州，拜登暫時守住了這三者。

何思因還指出，美國因為新冠肺炎疫情嚴重，許多人提早投票或郵寄通訊投票，當中以民主黨支持者居多，所以11月3日正式投票日，開票時共和黨會領先，但有些州從4日才開始計算提前投票的結果，民主黨可望追上。

何思因指出，川普多次否定郵寄投票正當性，很可能不認輸、阻撓政權轉移甚至干預計票作業（尤其郵寄選票），選完恐將出現許多選舉訴訟，甚至可能導致美國中樞無主，讓大陸更可以無所忌憚的對台動武。因此如要避免爭議拜登需要大勝。

東吳大學法研所兼任教授李念祖分析，如果一開始現場投票開票結果，跟之後郵寄投票開票結果相似，打選舉訴訟機率不高，反之就有可能。

文化大學政治系教授楊泰順也說，川普從未承諾落敗後會轉移政權，而只有三十個州有立法規定選舉人須在正式投票選總統時將票投給提名他的政黨，2016年就有七個選舉人跑票。

(中時 )