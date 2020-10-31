2020桃園花彩節昨天起在楊梅區秀才休閒園區登場，規畫彩虹花道、雙色波斯菊花海等直條紋花田，呈現無限延伸的遼闊感，以「花香蜜意 楊梅好哞」為主題，結合在地酪農產業，推出牛奶盒互動裝置、滾稻草體驗、小牛餵食等特色活動，讓遊客欣賞美景外，更進一步接觸畜牧文化。

桃園市長鄭文燦指出，桃園不僅是北部糧倉，也是稻米、蔬菜、茶葉及畜牧的重要產地。2015年發生旱災農地休耕，市府決定辦理桃園花彩節，透過種植低耗水性花肥，一方面養護土地塑造地景，另一方面舉辦活動增加收益。有了桃園花彩節的成功，讓各休閒農業區陸續辦理主題活動，例如桃園彩色海芋季、觀音蓮花季、南瓜節。

秀才休閒農業發展協會與9家農場合作推出農事體驗活動，凡體驗活動即可參與集章，集滿3點兌換在地農特產品。另外也在假日推出3條小旅行路線，只要到達指定集合地點，便能一日暢遊楊梅地區。詳細資訊可上桃園花彩節官方網站。

桃園花彩節楊梅率先登場繽紛花海迎客。(呂筱蟬攝)

(中時 )