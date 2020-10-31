馬來西亞女大生遭擄殺害，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今天先後致歉，內政部長徐國勇與警政署長陳家欽下午4點南下到歸仁分局了解整起案件警方處置和究責、通盤檢討加強校園巡邏及相關人事調度等事，徐國勇說，這件事情對台灣國際形象有相當影響，兩人先後對馬國女大生來台卻魂斷異鄉致歉。

徐國勇說，此行主要是了解女大生命案後續問題，他也跟台南市長黃偉哲討論治安巡邏事項，警察局跟校園橫向聯繫也要加強，提供學生安全學習環境。他說，任何一個通道、只要是學生在走的路，都要加強巡邏。

徐國勇說，他肯定警察辛苦辦案，但今天南下主要也是想了解警方接受報案不夠精細、友善地方也要檢討，歸仁分局跟大潭派出所態度讓民眾有很多指證，檢討初步結果也已出爐，相關檢討涉及高階警官，這部分屬內政部權責，市長昨天已經跟他聯繫，所以他特地南下，但這部分尊重市長職權。

徐國勇說，昨天他也第一時間指示內政部次長陳宗彥到台南，今早院長指示他跟警政署長南下，因這件事情對台灣國際形象有相當影響，外籍學生來台求學，台灣最好的風景是人，沒想到發生這種隨機殺人性侵，導致外籍生往生，讓人遺憾不捨，所以南下了解整個狀況，一起通盤檢討，也尊重市長檢討警官人事跟調動。

徐國勇說，警察同仁非常辛苦，但每個環節都需要更細心更注意，內政部也已經通令警察機關巡邏校園、安全，有任何治安顧慮，經學校請求，要處理維安事務，要加強橫向聯繫。

陳家欽也表達自己心情沉重，他說，要向被害家屬致歉，昨天內政部長已經指示警政署要對所有校園，不論大學、中學、小學，同樣重視師生安全，給師生一個安全感，所以昨天各警察局都聯繫校園，若安全不足，或通道、道路需要警察、政府加強的，可能造成治安弱點的部分都要強化，這是未來治安重點。

(中時 )