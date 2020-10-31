明志科技大學日前舉行職場英語體驗營，讓學生體驗智能示範工廠、攝影棚、錄音室等實境，學習相關英語單字並操作英語介面，提升未來的職場就業力；學生們都說，體驗營讓大家有勇氣敢開口說英文，對說英文感到無比的信心。

明志科技大學表示，該課程上午結合「工業工程」、「視覺傳達」課程特色，讓學生了解無論是程式撰寫、文件導覽、軟體操作，好的英語力具有加乘效果，另外也實境體驗攝影棚及錄音室，學習動態攝影、劇本、廣告設計及片場製作的專業英語，全都是英語介面讓學生能夠瞭解到職場實際應用英語的重要性，提升學生職場與生活應用的專業英文及對話能力。

下午課程則進行「經營管理」花坊咖啡實境演練，由中師雙語授課及10位外籍生小隊輔協助引導，學習餐廳常用的英語短句使用片語或單字，透過電話預約、點餐、問題解決及付賬單等情境進行英語對話，並準備空白的咖啡包，讓同學在包裝上創意作畫，進行各組英語成果分享，票選出人氣獎、設計獎，感受「動手做學英語」的快樂。

淡水商工陳學詩同學表示，今天能和這麼多的外籍朋友互動說英語，讓她覺得自己的英語口說能力與溝通技能進步了；樹人家商陳詩穎同學也表示，「先進智能即時示範工廠」在親自操作示範及實作體驗的過程中，更貼近未來職場或產業現場，學習產業必備的英語能力及專業能力真的很重要。

教育局表示，新北市力推技術型高中雙語教育，規劃「實用、有用、願意用」的職種體驗課程，增進職場實戰力，將英語學習融合生活與職場並連結職場情境，設計職場英語及專業英文相關課程，讓技職生更具國際競爭力與面對職場挑戰的自信心。

(中時 )