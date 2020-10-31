2020年台灣大賽今天開打，明天第2戰先發投手也提前公布，中信兄弟將推出「三冠王」德保拉，迎戰統一獅猛威爾；對於明天將與德保拉對抗，猛威爾直呼興奮，但仍要以平常心面對這場比賽。

猛威爾下半季加入統一，在季末球隊爭冠關鍵戰役中，面對富邦悍將完投、完封勝，力壓悍將強投索沙，明天他將碰上另名強投德保拉。

談到將與德保拉對決，猛威爾說：「德保拉是今年聯盟中數一數二的投手，明天的策略就是盡量把投球局數拉長，努力助隊立於不敗之地。」

過去在小聯盟有過2、3次季後賽經驗，對於生涯首度台灣大賽，猛威爾直呼興奮，但也會用平常心去面對，儘管自己上一場出賽已是多日前，但他認為自己2天前進牛棚時感覺不錯，不會因休息多日而受到影響。

猛威爾也認為，統一在主場拿下下半季冠軍，嚐到勝利滋味，加上有滿場球迷為統一加油，這也讓團隊有更大的力量去面對總冠軍戰。

對於球隊中有8名本土球員是首度參加台灣大賽，猛威爾認為，緊張感是一定會有，但如何正面看待才是重點，「像我自己也是會緊張，但我也是要告訴自己不能因為緊張影響表現，反而要更充滿力量去比賽，不要緊張。」

(中時 )