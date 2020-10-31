美國總統大選最後到數之際，總統川普可能連任嗎？據美國保守派媒體「FOX NEWS」30日公布總統大選最新民調結果顯示，共和黨川普支持度為44%、民主黨候選人拜登支持度為52%，若與同為「FOX NEWS」月初所做民調相較，拜登支持度出現下跌，反之川普上升。

據美媒「 FOX NEWS (福斯新聞)」於美國時間30日公布最新民調，在10月27日至29日所做的民調結果顯示，有44%的美國民眾支持川普，52%的人支持拜登，另有2%的人支持美自由意志黨的總統候選人Joanne Marie Jorgensen(喬根森)，另有2%的人尚未決定。

「福斯新聞」指出，這份全美民調，詢問美國選民「總統會投給誰？」，在先前9月、10月初及這次10月30日公布結果相較，拜登支持度分別為51%、53%、52%，川普則為46%、43%、44%。顯示拜登對川普的支持度，已從10月初差距10個百分點，縮小至8個百分點，優勢略為縮小。

報導也引述美國兩大黨的2位民調專家說法，民主黨專家克里斯·安德森（Chris Anderson）及共和黨人達倫·肖（Daron Shaw）進行調查後表示，「許多州已經進行了提前投票及郵寄投票，拜登在全國范圍內處於領先地位，雖然仍有幾州還沒有確定，但很難在11月3日之前，看到全國支持度發生重大變化，但這並不意味著川普不可能再次為勝選。

不少台灣網友看完民調後紛紛留言表示意見，「美國民調四年前就超離譜了，民調總監看來應該沒被換掉」、「這些民調要看取樣細項」、「選票冷冰冰」、「才+8 穩了」、「這的確比較真實，台灣要開始思考未來了」。

(中時新聞網)