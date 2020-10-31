美國大選即將到來，川普能否重演逆轉勝戲碼，引起全球關注。對此，台北市議員徐巧芯在政論節目中說，這次大選有一個非常有趣的搖擺州，就是德州，德州以前都是直接塗深紅色，然後都被塗成粉紅色了。

徐巧芯30日在政論節目「新聞面對面」中談到，看民調是看大局，如果從提早投票的狀況看佛羅里達州，可能是川普拿去，北卡羅萊納州用則有可能是拜登拿去，但如果兩個都從民調部分看的話，那佛羅里達州其實民主黨拜登還有機會，北卡羅萊納州還是可能比較偏川普。

徐巧芯說，「最簡單想要看這個選舉，最簡單的觀察方式就是民主黨它沒有本錢去輸掉賓州，民主黨輸掉賓州，就差不多玩完了，但共和黨沒有本錢去輸掉佛州，還有一個非常有趣的搖擺州，就是德州，德州以前都是直接塗深紅色，它有38票，但是今年如果從民調去看，川普領先幅度都是在1%到2%裡面，然後都被塗成粉紅色，或是搖擺州的顏色。」

另外，徐巧芯說，「當然你問我，我還是覺得川普拿下的機率比較高，可是德州從本來一個深紅區變成淺粉紅區，這一個跡象蠻值得大家關注的。」

(中時新聞網)