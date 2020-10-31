全台最大的「高鐵台中車站地區事業用地開發經營案」，土地面積逾4.8萬坪，預計11月底公開招商，未來可望吸引包括大型百貨商場、飯店、商辦等產業進駐投資！看好高鐵特定區的發展潛力，包括龍寶、豐邑、精銳、登陽、櫻花等建商爭相插旗推案，而且案案熱銷，每坪單價已經「坐2望3」！

其中，豐邑機構位於台中市烏日區中山路三段的「浩瀚豐世紀」，產品規劃25-38坪、2-3房，每坪單價24-25萬元，總戶數502戶（含2戶店面），總銷約40億元。目前銷售量約達5成，已購客戶以烏日區域客與鄰近的彰化客佔了9成！「浩瀚豐世紀」公開即熱銷，今（31）日熱鬧舉辦開工動土。豐邑機構總經理邱崇喆指出，「浩瀚豐世紀」雖然周邊有加油站、鐵道等抗性，在強鄰環伺下依然大獲購屋者青睞，關鍵就是交通位置近高鐵台中站，同時擁有捷運綠線G18站、台鐵紅線三鐵共構，名符其實「到站就到家」的生活效率，並與74號道、國道一形成四通八達交通樞紐，生活版圖無限延伸。

此外，「浩瀚豐世紀」鄰近台中國際會展中心、國泰物流中心、ATT4FUN百貨娛樂商場、傑仕堡、臻愛花園、林新醫院等重大建設，所創造出的人口紅利與產業能量，締造增值潛力，更是「浩瀚豐世紀」樂觀其成的未來願景。

豐邑機構推案區域從大台中橫跨到新竹，而且成功跨足經營國際飯店，包括新竹豐邑喜來登大飯店、逢甲商旅、台中豐邑MOXY酒店，並將這份成功經驗導入建築生活，強調喜來登飯店物業管理，落實軟硬體兼具的飯店尊榮服務。

「浩瀚豐世紀」逾2,500坪完整大基地，為展現地標氣勢，透過專業設計團隊，為社區規劃豐富休閒公設，包括飯店式門廳、游泳池、健身房、視聽室、多功能會館等，搭配專業人性化服務，跳脫傳統物管公司，打造給猶如飯店的家。

(工商 )