長榮女大生慘遭先姦後殺，爸爸痛斥：希望兇嫌接受嚴厲處刑。(中時資料庫)

來台就讀台南長榮大學的馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚上從學校返回租屋處途中，遭梁姓兇嫌擄走先姦後殺再棄屍，女大生母親與馬國人民隔海喊話，希望兇嫌判處死刑，女大生的爸爸今天則表示，期盼台灣司法能給予此為變態殺人魔判予最重的罪名，爸爸也說出「不希望再有下個年輕女性的受害者」。

根據《民視》的報導，女大生爸爸認為，若是刑法能夠給予足夠嚴厲的罪刑，就可以使得年輕人感受到，殺人後所得到的結果並不是那麼的輕鬆，也不會發生出連環效應存在。女大生爸爸還表示，自己女兒的慘死，希望能夠讓大眾社會感受到社會危安的警示，也能讓各個政府機關了解哪部分的防範制度仍有漏洞，爸爸還呼籲，希望不要再有下一個受害女性出現了。

女大生爸爸回想起女兒在世時，只要有關女兒的每件事情，爸爸都感到非常美好，爸爸還說明，女兒非常貼心，從來不會做出讓自己非常生氣的事情，爸爸也曾向女兒提出，要她一畢業就立即返鄉，女兒二話不說就答應，卻沒有想到從此天人永隔。爸爸提及女兒當初對自己說要出國留學的事情，自己其實並不想答應，但也不想阻礙女兒的長成過程，只能放手讓女兒去進行自己喜愛的事物。

有關女兒後續的法律訴訟問題，爸爸則表示目前先行擱著，必須先與自己的律師團隊進行協商後，再進一步的做打算，女大生的爸爸也將在長榮大學的安排下，將搭乘明天的班機抵達台灣，再由政府人員陪同前往台南。

(中時新聞網)