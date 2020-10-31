突然失去生命徵象時，若能即時給予AED急救，或許就能挽回一命。三重區喜悅、長榮獅子會於今(31)日上午於三重區新北高中捐贈自動體外心臟電擊去顫器(簡稱AED)，新北市共有新北高中、三重高中、碧華國中、三和國中等4校逾7千名教職員工生受惠。

三重區喜悅、長榮獅子的獅友們表示，成員很多都是三重區學校校友，平日就熱心公益常舉辦淨灘、淨山、捐血等活動，這次為感念師恩及回饋母校，特別籌措55萬元購置AED供4所學校發生緊急事件時使用。

新北高中校長倪靜貴表示，AED操作簡易，學校每學年開學前都會幫教職員工複習AED的使用方式，平日也會要求學生能夠實際演練。校內原本已有一座AED置於學務處辦公室前方，這次捐贈的AED將會設置在保健室、靠近操場的地方，讓學校前後都有AED，讓安全防護網更加綿密。

教育局長張明文表示，新北市為提供安心場所讓學生就學，2014年已完成所屬學校配置至少一部AED，校園裡有時會有突發性心跳停止的個案發生，依據衛生福利部資料顯示，因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在一分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，過去新北市永和區的學校就曾經發生開學典禮集會時，學生突然失去心跳，學校師長及時運用AED，把握黃金時間成功挽救學生性命的案例。

張明文說，新北市落實校園場地開放政策，於晨間、傍晚也會開放供社區民眾運動，新北市教育局除配置AED外，每年也會利用經費協助學校購置AED電池及電擊貼片，同時要求學校針對教職員進行AED訓練及CPR等急救技能訓練，期使大家具備「能救人、會救人、敢救人」的素養，發揮臨危之時，救人一命的能力，讓大眾生命多一份保障。

獅子會捐贈救人一命的AED 三重4校直呼感謝（教育局提供／戴上容新北傳真）

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