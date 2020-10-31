備受產業界矚目的「第十九屆台中市金手獎」選拔，經過嚴謹的評選，包括光隆精密、僑隆機械等17家績優中小企業，從眾多參選廠商中脫穎而出！為肯定在地企業對台中經濟的貢獻，台中市政府今（31）日於裕元花園酒店盛大舉行金手獎頒獎典禮，公開表揚獲獎企業，場面溫馨熱鬧。

台中市是製造業的重鎮，過去以傳統機械機具起步，進而發展為精密機械科技的黃金縱谷，工具機產業更具有世界領導優勢。雖然今年在疫情的衝擊下，以製造業情勢最為嚴峻，多數企業呈現負成長，然獲獎企業仍努力研發創新，逆流而上，盼轉型升級擴大全球銷售市場。

台中市長盧秀燕期許，今年得獎的企業繼續努力，並在台灣經濟面臨衝擊時，投入社會公益，不僅造福員工、回饋社會，更讓台灣的經濟好轉，成為台中市驕傲的城市之光；台中市政府以獲獎企業為榮，同時也是所有企業最強後盾。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，「大成功靠團隊，小成功靠個人」，經營有成的企業絕非一蹴可幾，企業的運作如同一部精密機器的組成，藉由台中市豐沛的產業動能，期盼帶動台灣經濟。

今年榮獲金手獎殊榮的企業共有17家，分別為光隆精密工業、松讚實業、仕興機械工業、亮宇油封企業、千里眼精密部件、虹興機械、僑隆機械、展奕金屬企業、歐權科技、欣閣興業、元大維企業、順心企業、龍德機械工業、鑫偉成機械、優品正源、俊益鋼鐵、程岱。

(工商 )