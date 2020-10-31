賀軍翔、邵雨薇、陳璽安、程雅晨、張洛偍、王碩瀚出席台視、三立神幻旗艦大戲《天巡者》粉絲見面會。（盧禕祺攝）

台視、三立週日神幻旗艦大戲《天巡者》31日舉行粉絲見面會，包括賀軍翔、邵雨薇、陳璽安等人出席，賀軍翔飾演「鍾馗」、邵雨薇飾演失憶落入凡間的「孟婆」、陳璽安飾演教授。上週播出第一集後網友反應不錯，但劇中特效不少，被網友稱是《戲說台灣》2.0。賀軍翔說「不至於啦，光卡司就不太一樣」，邵雨薇幫緩頰「《戲說》也很好看，但《天巡者》有參雜愛情」，後續每個單元會講到霸凌、超時工作、過勞死等議題，觀眾看了會共鳴有感。

賀軍翔睽違6年回台灣拍戲，是否擔心收視率？他說「窮緊張也沒用，都已經拍完，已成定局，也沒什麼好緊張」，認為自己現在心態已放寬，「當下拍的時候，滿認真討論劇本，有些地方覺得不好也會修改，當下問心無愧了」，被問到若戲不紅會走心？賀軍翔大方說「我還好，認真就輸了」。賀軍翔坦言，新戲播出後，20多年沒聯絡的朋友，都傳訊息來說會支持、歡迎回歸，不過太久沒聯絡，不知道對方是誰，只能客套回「謝謝」。

首集播出賀軍翔和女兒一起看，被問到女兒看得懂劇情？他笑說「女兒說我會法力，我就說那是演戲，不能讓她太相信，她會叫我表演」，也讚女兒很貼心，每次工作回家，女兒總會嘴甜說「爸爸好帥」，還會獻吻，讓賀軍翔瞬間融化。而今年萬聖節被問到有無幫女兒變裝？他笑說老婆用《101忠狗》主題，把3歲大女兒打扮成的庫伊拉，至於剛滿月的小女兒，竟被老婆打扮成「狗」，讓一回家的他快笑死。

不過賀軍翔說，女兒不能說別人帥、不能喜歡小鮮肉，「要經過爸爸認證」，被問到女兒何時能交男友？他瞬間崩潰「不敢想像，先不要，噴淚啊，不要讓我有畫面」，但也自爆跟圈內幾個爸爸好友討論過，以後女兒們去夜店「要在旁邊開一桌，看她們在幹麻」。

陳璽安擁有精緻五官，撞臉畢書盡、吳尊等，也曾在路上被誤認是李國毅，戲播出後網路討論度直升，加上膚色太白，讓邵雨薇直呼「我不想跟他同框」，在片場還不讓陳璽安遮陽，要他「曬黑一點」。此外陳璽安近期接到衛生棉代言，賀軍翔笑說以前也代言過，「代言那段時間，家裡不愁『棉』」，讓邵雨薇直呼「羨慕嫉妒恨」。

先前和賀軍翔受訪時，陳璽安展現嫵媚感，有導演因此來找他聊BL劇，他感謝賀軍翔讓他有新戲。被問到是否考慮演BL劇？賀軍翔想了想，搞笑用手摀嘴「幹嘛逼我～」，但也要看對手是誰，若是《春光乍現》跟梁朝偉就可以，也坦言以前有被問過，不過本身還是喜歡陽剛的戲。

《天巡者》31日舉行粉絲見面會，賀軍翔、邵雨薇、陳璽安、程雅晨、張洛偍、王碩瀚出席。（盧禕祺攝）

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