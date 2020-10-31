郭蘅祈近期忙籌備11月28日在台北流行音樂中心舉辦的「愛之日常音樂節」，今百忙抽空邀集黃韻玲、陳建騏及光良、戴愛玲，組成「愛之日常彩虹隊」力挺2020第18屆臺灣同志遊行，攜手入列與同志朋友們走遊行，充分感受到台灣這片土地對多元共融的平權環境的包容尊重及自由；平時力挺同志運動不遺餘力、成為同志親民偶像的戴愛玲已連續好多年出席同志遊行，表示：「每年參加都覺得為台灣驕傲且開心，我記得有一年同志遊行剛好有工作，我還拜託經紀人在前往工作的途中讓保母車載我到遊行地點的附近下車走一段，那種可以陪著大家一起走的感覺真的很棒！」

戴愛玲一身輕便裝扮出席同志遊行，老馬識途的她特別跟大家分享要穿一雙好穿的鞋出席外，彩虹圖案的配件點綴絕對是必備，「因為主角是同志朋友們，我每次出席都不會刻意打扮，希望所有的光彩留給現場的好朋友們，我的部分就是一直支持大家！」光良首次出席同志大遊行，對於能夠參與同志圈一年一度的大活動的光良更感到興奮及與有榮焉，他特別用自己的經典歌〈勇氣〉表達出席遊行的感受：「看到許多為了平權站出來的朋友，很感動，除了因為愛，也需要勇氣！愛不需要理由，只要相信自己的選擇對自己負責，那就足夠了。」

今年第二次出席同志大遊行的郭蘅祈聊起去年首次帶著愛之日常的義工一起走的回憶，對於沿路上看到許多同志及非同志族群的笑容深受感動，他表示：「以前覺得遊行沒我的事，去年為了音樂節報名第一次走遊行，發現原來走在熟悉的馬路上，終於感覺到一種真正的尊重與自由在遊行中發酵。同行的不止有同志，有更多年輕父母帶著小孩一起快樂地走在規定中不能走的馬路上，我們走在其中，隨著沿路兩旁的歡呼與笑容，我真的為這個城市驕傲。」

郭蘅祈邀集黃韻玲、陳建騏及光良、戴愛玲走上街頭力挺台灣同志遊行。（愛之日常音樂節提供

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