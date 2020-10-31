安妮(右)、潔西卡兩名台北鯨華外籍球員在台灣處女秀表現就很優異。(黃及人攝)

31日在台北市立大學體育館進行的企排16年聯賽如火如荼進行，擁有「雙外援」安妮、潔西卡的台北鯨華，終以25比13、21、16橫掃極速超跑，鯨華執行教練「小牛」鄧衍敏表示，「感謝兩名外籍球員願從替補打起，更做到我的要求。」

「其實受到新冠疫情影響，我們找外籍球員的腳步並不順利，但這有好有壞，反正我們就打團體戰，等待外援『加入』我們，」鄧衍敏表示，「18日才結束隔離的她們，跟我們練球還不到10天，卻在今天充分做到我們之前設定的目標。」

鄧衍敏表示，原本就是想要設定找來一名高大的攔網好手，結果安妮完全符合球隊需求，也蠻會比賽的，至於設定要當主攻手的潔西卡，在場上很清楚她在幹嘛，又有經驗可以幫助我們球員成長，「但她們畢竟快半年沒打球，不要受傷就好。」

只是能以直落三輕取極速超跑，連鄧衍敏自己都感意外，「賽前我們完全沒有預測到3比0，但在極速超跑球員名單公布之後，她們陣中擁有不少中華隊國手，讓我們可以先挑出來研究，做到知己知彼，所以今天才有辦法贏得比較輕鬆。」

對於本季全新推出的鷹眼挑戰系統，鄧衍敏認為中華排協引進這套系統很棒，「這樣以後我們國家隊出去比賽，就可以跟國際接軌，把挑戰系統當作我們的優勢之一，甚至可以影響到球隊的『氣』！」

(中時 )