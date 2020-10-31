新冠疫情來勢洶洶，英國政府最快可能在11月2日頒布新的「居家避疫令」，封鎖範圍擴及全國，希望先苦後甘，能趕在耶誕節前鬆綁措施。首相強森的醫療幕僚警告，全國公醫系統「國民保健署」（NHS）可能在12月中旬左右不堪重荷，並預估今年冬天恐多達8.5萬人病逝。

政府疫情模型建立小組SPI-M告訴強森，除非升高防疫措施遏止疫情，否則英國這波疫情死亡人數會比第一波高很多。文件假設，若政府不實施任何防疫措施，每日病故人數可能超過4000人，至明年春天，恐多達8.5萬人病故。

不過對於封鎖措施，強森內閣意見不一。衛生大臣韓考克（Matt Hancock）與內閣辦公室大臣高夫（Michael Gove）支持封鎖大師，但是財政大臣蘇納克（Richi Sunak）則持保留態度。

緊急狀況科學諮詢小組（簡稱SAGE）提供的評估報告顯示，新冠肺炎疫情擴散速度之快，比之前「最糟糕的預測」還要嚴重，若態勢不變，今年冬天將有多達8.5萬人病故。

SAGE由首席醫療官惠提（Chris Whitty）與首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance）領軍，兩人提出警告，英格蘭的所有醫院到了12月17日左右將住滿病患。

外長拉布（Dominic Raab）被問到是否會增設第4級封城時，沒有明確排除可能性，只說已準備好採用一切措施。他也為分區封城的政策護航，強調大量科學證據都顯示，這是正確做法。根據英媒報導，新增的第4級封鎖措施將進一步收緊限制措施，只有學校及必要商店可繼續運作，因此酒吧、餐廳一律停業，民眾只在上班、上學時才能外出。惟目前第3級封城已惹來很大爭議，再收緊措施，民怨恐更嚴重。

實施封城勢面臨國會強力阻撓。不過，疫情愈來愈嚴重，強森政府也不得不向現實低頭。法德等歐洲多國均已因疫情加速蔓延而收緊防疫措施，英國恐難以例外。

(中時 )