新竹科技產業服務協會昨天在新竹縣立東興國中辦理「2020理事長盃國小桌球錦標賽」，縣長楊文科同時也是協會理事長，參與開球儀式，他在活動中也回憶自小學開始打桌球的時光，期望比賽明年能續辦，鼓勵青年學子運動強身，把握切磋球技、交流的機會。

楊文科表示，協會於去年首度舉辦理事長盃國小桌球賽，大受新竹地區國小師生的好評，今年再度舉辦，他也期望透過桌球比賽，跨縣市交流運動情誼，並吸引學生、家長、教練共同投入，為基層運動奠定基礎，明年也會再舉辦此桌球比賽，讓學生練球也有發揮的空間。

2020理事長盃國小桌球錦標賽共吸引新竹縣、市11所小學共35支隊伍參加，計有211名小選手同場較勁，開賽時，由楊文科和松林國小桌球健將彭聖棋、何少汯，以及新豐國小校長柯幸宜共同開球，楊文科也回憶小學向學校借場地和球拍，和同學共同打桌球的快樂時光。

新竹科技產業服務協會主辦的2020理事長盃國小桌球錦標賽，10月31日於東興國中開打，吸引新竹縣、市國小參與200餘名師生參與。（莊旻靜攝）

柯幸宜表示，比賽共分為國小高年級、中年級，男女共4組，採取6人5分制，預賽為分組循環，決賽則為單敗淘汰，各組取前三名頒贈獎盃、獎金及獎狀，鼓勵桌球小選手。

而主辦的新竹科技產業服務協會為提升知識、技術交流、學術研究、服務科技產業、創造就業機會等為主軸，此屆理事長由楊文科擔任，除了舉辦運動賽事，也關心城鄉差距、教育、關懷弱勢族群等。

新竹科技產業服務協會主辦的2020理事長盃國小桌球錦標賽，10月31日於東興國中開打，吸引新竹縣、市國小參與200餘名師生參與。（莊旻靜攝）

(中時 )