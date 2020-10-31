邱鋒澤今（31日）迎接32歲生日，他日前參與粉絲後援會為他舉辦的生日慶祝會，現場擠進近千名粉絲，一起高歌祝福生日快樂！由於新冠肺炎疫情及工作因素，已近一年沒有回家鄉新加坡的邱鋒澤，在生日會上許願所有粉絲跟身邊的人都能平安健康，同時也不忘團員五堅情，第二個願望是明年順利前進小巨蛋開唱。除了粉絲準備的各式各樣蛋糕，邱鋒澤擔任主持人的《娛樂百分百》、代言廠商也準備許多特製蛋糕為他慶生，邱鋒澤笑說：「來台灣後一年比一年忙，但是感覺幸福忙，一年也比一年收到更多蛋糕，真的很開心，但希望不要幸福肥。」

千人的生日會上粉絲後援會也特別製作慶生影片，募集全球粉絲的生日祝福以及現場近千名粉絲齊聲喊：「鋒澤，累了就回頭看看我，加油！」邱鋒澤也帶給粉絲好消息，透露目前正加緊腳步籌備新專輯，期待明年推出作品。從10月開始就有一個新興品牌Fengme在社群平台不斷釋出形象廣告影片，引人好奇，其實「Fengme」就是他成立的個人服飾品牌，邱鋒澤說：「擁有自己的品牌一直是我的願望，希望也可以傳達自己的理念，快樂，正能量，活出最好的自己。」

邱鋒澤與千名粉絲共度生日。（原音兄弟提供）

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