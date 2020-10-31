日本防衛省統合幕僚監部30日表示，駐日美軍與日本自衛隊於鹿兒島縣十島村的臥蛇島，舉行離島防衛訓練。本次演習為兩年一度美日「利劍演習2021」(Keen Sword 2021) 的一部分，演習想定為釣魚台諸島在出現「突發狀況」時，美日聯手向該處投送部隊，嚇阻大陸的意味十足。

共同社報導指出，駐日美軍動員40名陸戰隊隊員與2架「魚鷹」傾斜旋翼機(MV-22)；日方則出動陸上自衛隊離島防衛專門部隊、水陸機動團約100人，以及海上自衛隊的直升機護衛艦「日向號」(DDH-181)。

演習的想定為釣魚台列嶼遭遇「入侵」，日自衛隊直升機與美軍MV-22將人員載往受「入侵島嶼」。因此，訓練過程包含陸自直升機與MV-22在艦上的起降，以及離島防衛戰鬥演練。

本次演習為「利劍演習2021」的一部分。「利劍演習2021」於26日登場，11月5日落幕。日方共出動3.7萬名自衛隊隊員，「加賀號」(DDH-184)與第1、第4護衛隊；美軍則動員9000名人員、「雷根號」(CVN 76)打擊群、駐日美空軍第5航空軍戰機與船塢登陸艦「阿什蘭號」（LSD 48）

演習目的為驗證美日同盟因應印太地區危機與突發事件的能力，特別是「行使關鍵且必要的能力與支援日本防務」。演習範圍涵蓋日本本島、沖繩與周圍水域。

美軍新聞稿指出，「利劍演習2021」可強化美日的戰備能量與相互操作性，並凸顯美軍支持東亞盟邦與合作夥伴的決心。

(中時新聞網)