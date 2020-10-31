2020新北市紀錄片獎31日舉辦頒獎典禮，頒發12部優選影片優選證書，並公布前三名得獎影片，分別是第一名陳韋杰導演《寍》、第二名張子祥導演《對摔》及第三名蘇美玉導演《魚路》，今年決審評審團也頒發2名「特別推薦」給陳冠君導演《吾家有男初長成》及廖建華導演《人中之龍》。

今頒獎典禮邀請今年度12部優選影片團隊外，新北市長侯友宜、新聞局長蔣志薇、CNEX基金會創辦人暨董事長蔣顯斌、知名編劇王小棣、導演沈可尚、朱詩倩及國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚等人皆出席這場紀錄片盛會。

侯友宜頒獎時表示，新北紀錄片獎邁入第10年，感謝10年來共87位傑出導演拍出96部具有啟示性的影片，讓新北市不斷往前走。

侯友宜說，今年共有105部作品參賽，從中選出12強，這12部影片能夠從眾多作品脫穎而出已屬不易，今頒發最優秀的前三名，除提供1萬美元的拍攝基金，前三名更分別給予台幣10萬、8萬及6萬元獎金，希望鼓勵導演繼續創作。

侯友宜說，從擔任副市長開始，就跟著新聞局一起籌劃紀錄片系列活動，看到導演們將環保、人情、文化傳統、教育及公共議題都拍成感人的紀實影像，令他非常感動，他也承諾未來新北市會持續努力，開創下一個10年，成為更好的紀錄片發展舞台。

決選評審團代表王小棣表示，這次入選的作品，不論完成度、題材、人物勾勒、視覺風格等方面，都有亮眼之處，最後決選出的前三名，導演手法穩健細膩，人物刻畫清晰，能讓觀眾深受感動卻不流於悲情俗套。

蔣志薇表示，新北市自2011年辦理「新北市紀錄片獎」競賽，10年以來，始終維持開放、多元的精神，報名主題和地域不限，就是希望讓台灣多元的創作能量被世界看見。今年有不少年輕新導演參賽，他們的創作能量不容小覷，這也是新北市政府長年深耕影像創作領域，培育出許多影視人才的成果。

12部優選影片自11月10日起於府中15新北市紀錄片放映院首映，導演也將出席映後座談，詳細場次表請查詢：官方網站http：／／www.doc.ntpc.gov.tw或臉書搜尋「感動，無所不在」。影片也將從11月14起每週六晚間9點於新北市各有線電視公用頻道(CH3)播出。

(中時 )