劉以豪日前和李昇基演出韓國網路綜藝《Twogether》引發熱議好評不斷，李昇基近期推出全新超療癒育兒綜藝節目《小森林》，將攜手經典《一日三餐》、《尹食堂》的李瑞鎮，並加入諧星朴娜勑、超人氣庭沼珉，被喻為是「超華麗組合」主持群，不過4人皆未婚，育兒零經驗下碰上這些萌娃，突發狀況不斷，直呼吃不消。

回顧《小森林》選角過程，同為《家師傅一體》節目製作人金正旭表示，當時即經常與李昇基聊起孩童相關話題，進而萌生製作《小森林》的念頭，初衷是希望能讓都市裡的孩子，有機會回歸到大自然，擁有不同體驗。傲嬌男李瑞鎮透露，自己完全不喜歡鄉村，也不喜歡孩子，完全沒想接下主持棒的意思，壓倒最後一根稻草的理由，「完全是因為李昇基，他說他能搞定一切。」

4位奶爸奶媽早在孩子們抵達前，即做足了準備，紛紛主動去考取了兒童料理指導師、兒童心理諮詢師等育兒相關證照，李昇基更苦練1個多月的木匠手藝，親手釘製兒童家具，做為孩子們的見面禮。李瑞鎮節目中親自把關孩子的飲食內容，為了朴娜勑無心一句話「孩子們喜歡啊」，他就花1小時將番茄去皮，製作天然番茄醬。

4人也約好要當孩子好榜樣，例如說話用敬語、不能說髒話、不抱怨任何內容，一律用「我們焚化爐見吧」當暗號，孩子不在身旁才能說。《小森林》11月1日起每週日晚間5點於中天娛樂台39頻道播出。

《小森林》李昇基 X小孩們在大草皮上玩耍。（中天娛樂台提供）

《小森林》李瑞鎮為孩子們的餐食嚴格把關。（中天娛樂台提供）

《小森林》為成功讓孩子們吃飯，奶爸奶媽們使出各種絕招。（中天娛樂台提供）

(中時 )