苗栗頭份市流東社區在居民齊心努力營造下，將廢棄豬舍打造成在地文化與產業發展的基地「流東客家大院」，作為在地居民休閒踏青場域外，更拓展在地農業特色行銷，推動青年返鄉，為社區發展增添活力與創意。
流東社區發展協會總幹事吳梅蘭表示，社區居民攜手整理居住環境並保存客家文化，爭取中央經費，獲得譚姓居民的同意重新翻修並提供社區使用，在地居民將荒廢了20年的豬舍拆除重建，保留木頭結構、樑柱、窗台、窗戶等重新使用，整修成為乾淨安全的場域，作為推廣客家文化與產業發展的基地。
吳梅蘭說明，社區居民熱心投入環境整理，並發揮專長加入豬舍重建工作，許多居民更是不拿工錢，齊心打造休閒場域，投入農村再生，讓豬舍原汁原味展現客家特色，重整蓮花池與步道提供社區居民休閒散步。
客家大院則規畫作為展業發展行銷的基地，吳梅蘭說明，在地農產以茶、柚子、橘子為主，並發展特色產品，研發東方美人茶、烏龍茶、紅茶等茶醬、茶餐、茶凍，增進農民收益並發揚在地好滋味。她坦言，要吸引青年返鄉投入茶產業復興並不容易，將持續推出特色產品拓展行銷，面對瓶頸也不會放棄，社區會持續團結努力推動青年返鄉。
(中時 )
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