防災救護超前部屬，新北市府主辦災害防救業務A區聯合訪評。(新北市消防局)

防災救護超前部屬，新北市府主辦災害防救業務A區聯合訪評。(新北市消防局)

防災救護超前部屬，新北市府主辦災害防救業務A區聯合訪評。(新北市消防局)

新北市政府在10月30日主辦行政院109年度災害防救業務A區(臺北市、桃園市、基隆市、新竹市)聯合訪評，中央帶隊官宋餘俠常務副秘書長蒞臨指導，並由市長侯友宜率本府13個局處受評，並邀請各縣市防災夥伴共同出席，秉持超前部署、隨時防救之精神及務實、整合、前瞻之原則，執行減災、整備、應變及復原各項災害防救工作。

各局處推動重要防救災政策多達71項，並將相關成果利用訪評簡報、績效亮點影片(手冊)及展板海報呈現，展現本府推動各項災害防救工作之決心。

內容包括優化新北市災害應變中心資訊軟硬體設備提升應變效能、建置地震及火災情資系統完備全災型智慧化指揮監控中心(EDP)功能、推動企業防災與企業建立防災合作機制、防範武漢肺炎社區感染超前部署示範演習、辦理新冠肺炎擴大管制超前部署兵棋推演、全國首創成立居家檢疫民眾關懷中心及強化區域防災建立協力網絡等。

侯友宜表示，防災只有過、沒有不及，新北市政府面對日益複雜的災害挑戰，堅信達成各項防救災核心工作信念，並持續努力建構安全城市，以守護市民的安全。

(中時新聞網)