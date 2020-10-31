統一獅菜鳥教頭林岳平今年率隊打下隊史第14座季冠軍，取得另一張台灣大賽門票，領隊蘇泰安也在當日宣布林岳平真除總教練，以後簽名不需要再寫「代」字，今天也是首度以總教練身分簽先發打序，他笑說：「只是少寫幾劃啦，但少幾撇壓力反而更大了。」

林岳平本季以「代總教練」身分接下統一兵符，新帥上任就帶出佳績，奪下季冠軍後也正式成為總教練，今天的台灣大賽首戰也是他首度簽先發名單不需再寫「代」字。

今年當了120場「代總教練」，林岳平認為，自己從接下球隊兵符時，就不在乎是什麼頭銜，但在隨著奪下季冠軍獲得真除後，肩上責任也變得更重，「希望球隊能更有機會贏球，是在聯盟中有競爭力的球隊。」

林岳平繼續說：「少了這一個字代表另一個任務要來了。希望團隊能把下半季奪冠的力量，在這個系列賽維持下去，只要穩定、平常就好，比賽總有一方勝出，但期待我們是走到最後的一方。」

(中時 )