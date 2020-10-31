馬來西亞女大生命案，面對外界質疑吃案，台南市長黃偉哲表示，各界質疑警方到底有無吃案？警方如果吃案，怎可能在6小時內破案？ 呼籲各界給檢警時間調查外，也強調台南市政府在調查結果出來後，一定會快速向社會大眾公布真相，他希望大家一起協力維護安全城市。

各界質疑警方在第一時間受理舉發，為何沒開出三聯單，黃偉哲已經要求台南市警局展開內部調查，事情明確後才能夠定賞罰，他強調，該罰的一定重罰，但迅速破案的部分，也值得肯定，9月30日到命案發生中間，為什麼沒有能夠讓歹徒不再來台南？台南市警局一定要加以檢討，但在檢討調查結果出來之前，各界也要給警方一個時間來做內部調查。

至於路燈不亮，黃偉哲表示，警方對於案發地點的路燈、或是照明、監視器夠不夠的問題？有沒有反應給相關單位？也需要列入調查，但他強調，路燈其實未如媒體所說都沒亮，也出示路燈相關數據，強調只有2盞沒亮。

台南市長黃偉哲表示，各界質疑警方到底有無吃案？警方如果吃案，怎可能在6小時內破案？。(曹婷婷攝)

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