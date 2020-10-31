許光漢今（31日）歡度30歲生日，日前同事提前在〈別再想見我〉MV拍攝現場為他驚喜慶生，邁入「3字頭」而立之年有何體悟？他表示：「其實對於數字沒有特別感覺，希望自己到了這個階段，應該要更有能力照顧自己、也照顧別人。」給予更多責任感。生日當天他排開工作，笑說「想平淡地過」與親友聚餐，至於買什麼生日禮物犒賞自己？透露會以買車為目標，渴望擁有人生中第一台屬於自己的車子。生日願望則許下：「希望2020大家平安度過，疫情趕快過去。」工作滿檔，也留言為十年後的自己打氣「謝謝你撐過來」！

許光漢攜手何樂音樂於27日推出個人首支音樂單曲〈別再想見我〉，詞曲和製作都由金曲歌后戴佩妮親自全程操刀，初試啼聲就橫掃各大數位平台，上架24小時內勢如破竹奪下新歌即時榜第一名，他得知喜訊搞笑說：「運氣好！」感謝所有幕後團隊辛苦，更特別謝謝：「是佩妮姐功勞！她其實滿嚴格的，不會因為我是新人才開始唱歌就放任。這次錄音讓我對唱歌有新的感受，希望未來音樂風格有不同可能性，謝謝各位愛戴。」

許光漢今迎接30歲生日。（何樂音樂提供

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