孟加拉、印度、巴基斯坦等多國穆斯林30日分別舉行示威活動，抗議法國總統馬克洪在教師斬首事件後，發表捍衞該國價值和信仰自由的言論。示威民眾呼籲杯葛法國產品，還有人焚燒馬克洪畫像和法國國旗表達不滿。

示威民眾聚集在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的法國大使館外，抗議法國拒絕禁止針對先知穆罕默德的諷刺漫畫，有人衝擊警方防線，遭警察發射催淚彈驅散，克拉蚩、拉合爾、白沙瓦等城市亦出現示威。

孟加拉首都達卡有數萬示威者上街，呼籲杯葛法國商品，高舉「馬克洪是世界上最大的恐怖份子」標語，甚至有人當街焚燒馬克洪畫像。

印度金融中心孟買的百餘名示威者，將鞋子放在馬克洪畫像的臉上，這是伊斯蘭教中嚴重侮辱的表示，還有人稱馬克洪為魔鬼。

巴勒斯坦西岸的拉姆安拉和加薩城同樣爆發示威，有人踐踏並焚燒法國國旗，聲稱要以靈魂和血液來拯救穆罕默德。

此外，中東黎巴嫩、東非索馬利亞、俄羅斯同日亦爆發反法國示威。

(中時 )