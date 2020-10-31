北市長柯文哲31日在議會參加北市國際青年商會辦理的經濟論壇時指出，美國一天就新增8萬確診個案，由此可知國外疫情都仍處在高峰期，台灣是因為進行嚴格的出入境管制，才得以安全，可是未來至少還有一年半，疫情都暫時不會退散，後續有關全球經濟、貿易戰等，無論是企業或個人，都需要在後疫情時代找到獨有的生存方式。

柯文哲指出，對政府來說，更需要調整全球布局，強化供應鏈韌性、處理營運危機並確保安全與永續性，並以政府的政策面來看如何調整全球的市場佈局與地方政府如何因應成為重要的課題。

市長柯文哲強調，為了因應後疫情時代的新常態，新一波的產業數位轉型競賽已然開始，全球大型企業紛紛表示，疫情已成為企業決心推動數位轉型的催化劑，各國政府也陸續推出疫後新政，協助其國內企業佔有先機，加速產業超前部署。

柯說，整個北市府團隊，共有9個局處投入辦理產業轉型論壇，透過舉辦論壇，邀集專家學者提出寶貴意見，彙整意見後，預計於明年2月推出白皮書，作為市府團隊後續施政之依據與方向。

北市政府期望以政府帶動民間支持，因應「新常態」建立新思維，藉由經濟轉型和升級，讓市民和企業與疫情共存，協助企業在新的產業結構中找尋新商機，市府將邁開步伐，朝向經濟轉型的路前進，促進產業升級轉型。

北市府產業局長林崇傑也發表「青年‧我們的未來」短講，除了提點現在年輕世代在疫後時期，要如何面對產業轉型及未來展望；青商會立法院洪孟楷、蔡壁如立委，發表精彩的演說及分享新零售時代如何轉型、提升競爭力，如何翻轉傳統思維、打造千萬營收。

(中時 )