阿公阿嬤來圖書館玩桌遊、縫製布包、體適能評估！高雄市立圖書館串聯小港醫院、社區中心、育英醫專等資源，31日在草衙圖書館簽訂MOU合作計畫，建構高市首座樂齡長照主題圖書館，設備有閱讀輔具放大機、益智桌遊、縫紉機及基礎健康、失智體適能檢測設備，全方位照顧長者身心靈健康。

高市65歲以上人口達454964人佔全市人口16.4％，面臨高齡化社會結構發展，圖書館應朝向長者能就近取得閱覽服務、終身學習、交流互動的場域，建構在地安老、高齡友善之城市；高雄市立圖書館中長程計劃就是逐年建置分館營運特色，透過不同主題專門館的功能分工，使圖書館成為城市最佳行銷亮點。

高雄市立圖書館表示，面對高齡世代的生命議題，除了熟年族群外，高市圖以敬老及增進世代交流為目標，選定草衙圖書館作為樂齡長照主題館示範點，是經過大數據客觀地分析，依據各行政區高齡人口、醫療資源、交通便利、社區學習等因素。

排列出草衙、小港及三民圖書館，進一步評估場地空間後，選定草衙分館為示範點，先從教育部爭取經費添購閱讀輔具放大機、益智桌遊、縫紉機等，接著跨界與小港醫院及育英醫專簽訂MOU計畫，三方就各自優勢資源結合，啟動全市首座樂齡長照主題圖書館。

小港醫院院長郭昭宏強調，此次跨界合作可說是重要創舉，把文化、醫療、社福、學校資源整合在圖書館內，圖書館不單是藏書閱讀空間，還因應高齡化社會躍升為長照2.0健康檢測C級據點。

(中時 )