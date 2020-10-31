經濟部統計第3季「公司行號經濟指標」出爐，台中市5項指標均拿下6都第一。台中市在公司登記家數成長數、公司登記家數成長率、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數等5項指標奪冠，成長幅度持續攀升，企業投資台中意願節節攀升。

經發局長張峯源說，依統計資料顯示，台中從年初第1季疫情嚴峻時期就有4項指標第一，第2季在市府嚴密防疫下積極推動招商引資，就創下5項第一佳績；如今第3季仍維持高檔且成長幅度持續增加，顯示整體經濟已擺脫疫情枷鎖，投資熱絡不斷加碼，看好中長期發展與市場潛力。

經發局指出，市長盧秀燕上任後以「前店、後廠、自由港」富市3經濟發展策略為台中經濟注入活水；包括台中國際會展中心、潭子聚興產業園區、綠美圖、大智路貫通、捷運綠線將於年底通車營運等各項建設，打下投資環境良好的基礎。

張峯源表示，台中除發展潛力與產業優勢，7、8月間推出的「2020台中購物節」也是關鍵因素，在盧市長串聯中市3萬多家優惠店家並搭配三倍券的行銷策略下，購物節於六都振興經濟網路討論聲量第一、累積登錄消費金額破90億元，創下歷史佳績。

經發局強調，經濟指標與投資狀況息息相關，根據中央投資台灣事務所「投資台灣3大方案」資料，台中市投資案件157件為全國第一，佔全台23％，投資金額達2055億元並創造超過1萬5千個就業機會；投資案多屬營運總部、研發中心、擴廠及設備智慧化升級等長期投資項目，將有效促進產業升級。

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(中時 )