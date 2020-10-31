美國總統大選進入倒數階段，美國國家廣播公司（NBC）昨踢爆，民主黨候選人拜登之子杭特在中國事業的一份「情資」竟是虛構，相關文件是由香港壹傳媒主席黎智英私人助理馬克（Mark Simon）委託撰寫，黎智英強調，NBC報導內容與《蘋果日報》無關。學者認為，光是黎的助理請辭跟聲明稿是不夠的，《蘋果日報》必須提出事證證明，證明虛構事件與其無關，否則對《蘋果日報》獨立性、公正性是很大傷害。

NBC昨報導指出，一份韓特在大陸事業情資是虛構的，該報告是受到《蘋果日報》委託撰寫，蘋果日報昨發聲明澄清，稱NBC報導內容嚴重錯謬，澄清該事件與《蘋果日報》。不過，《蘋果日報》今改口，聲稱黎智英深入了解後，才得知馬克是以個人公司名義，與鮑爾丁教授（Christopher Balding）接觸做資料調查。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚認為，此事件涉及黎智英私人特助，《蘋果日報》應該要有更一步的具體自清行動，而不是只發聲明，如果此事並非個人行為，一旦《蘋果日報》確實有涉入其中，對媒體獨立性、公正性傷害很大。

美國總統大選在即，此時爆發醜聞或踢爆醜聞都非常震撼，賴祥蔚說，從此事件可以看出新聞媒體獨立自主重要性，因為媒體獨立自主沒有受到政府壓力，依舊調查事實真相，必須要給予掌聲。

賴祥蔚說，新聞媒體不是有聞必錄，而是有追求真相能力，尤其是美國大選將至，對於選舉公平公正有幫助，期許台灣新聞媒體發揮一樣精神，無謂壓力實事求是，以NBC作為典範。

(中時 )