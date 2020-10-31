2020年台灣大賽於台中洲際棒球場開打，主場的中信兄弟首戰賽前邀請到歌手韋禮安到場獻唱，演唱成名曲之一的「還是會」，希望能夠取諧音為兄弟帶來好運「害獅會害怕」。

韋禮安今天擔任賽前開場嘉賓，帶來「還是會」、「see you on Monday」、「因為愛」、「女孩」4首經典歌曲，其中球迷發揮創意，將「還是會」中的歌詞取其諧音，變成「害獅會害怕」，也讓韋禮安直呼有創意。

韋禮安說：「今天真的超興奮，沒想到站上球場心跳會這麼快，光是球員列隊出來時，就很像自己要上去打一樣，真的很喜歡這種表演氛圍，本來也想留下來看球，但可惜後面還有工作。」

韋禮安表示，自己平時比較少看棒球，但小時候會跟外公在家透過電視看轉播，「沒想到這次來球場就是總冠軍戰，上場前也在球員通道碰到不少球員，年輕球員比較不認識，但看到周思齊時，同事們都非常興奮。」

(中時 )