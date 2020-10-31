陳芳語將於12月發行新專輯《公主病》，近期忙於宣傳和商演的她，今（31日）受邀出席台北同志大遊行，對於首次在台灣參加同志遊行，陳芳語興奮地說：「之前在美國有參加過同志遊行，但從來沒參加過台灣的，終於等到了，超級開心。」有別於前一晚的萬聖節派對戴面具，她決定用素雅、輕便的裝扮出席，僅在胸口左右兩側各貼上彩虹貼紙，給同志朋友雙倍的支持。

同志遊行日陽光普照，許多參加遊行的民眾認出陳芳語，爭相與她合影、拍限動，她展現高度親和力，不僅來者不拒，更與大家閒話家常，還一一派發KKBOX彩虹旗和棒棒糖，烈日當空下，香汗淋灕的她，一度俏皮將臉龐湊進彩虹旗遮陽，開心說：「陽光和彩虹都閃耀著我們！遊行萬歲！」並表達：「覺得好開心、好自由！覺得這裡超棒，很榮幸能夠見證這麼大的愛！」

陳芳語近期通告滿檔，昨晚收工後仍連趕兩攤萬聖節派對，「但因為時間不夠，無法像往年隆重在妝容上做變化，所以靈機一動，戴面具出場，快速又到位！」她和男友呆伯特（Albert林利豪）、師弟Jinbo參考電影《國定殺戮日》（The Purge）的造型，除了面具、頭套，還各自手持道具槍、鋸子和鐮刀，先趕去木柵朋友家，再殺到西門町，因為沒時間吃飯，途中衝到商店買麵包果腹，老闆還拿出糖果送他們吃，讓他們哭笑不得，「因為已經不是小朋友來討糖果了，但老闆還是熱情賞我們糖果，真是意外的驚喜」。

陳芳語走上街頭力挺同志。（華風數位提供）

陳芳語（右）與男友扮裝過萬聖節。（華風數位提供）

(中時 )