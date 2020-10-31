日本第一咖哩品牌「House好侍食品」舉辦「好侍滾滾節」咖哩派對，10月31日、11月1日連續2天在台北華山1914文創園區華山劇場登場。首日邀請到名廚詹姆士，現場料理台日友好創意小吃「爪哇咖哩炒米粉」，整個舞台區全是咖哩香氣，台灣好侍食品董事長乾野貴史大讚好吃，是台灣料理和日式咖哩的完美結合。

詹姆士指出，他從休息區到台上這段路，聞到濃濃的咖哩味，讓他想念起在日本留學的日子。他指出，全世界的食材都跟咖哩相當契合，台灣小吃像米粉、滷肉飯，也可以搭配咖哩，調味出結合台日味道的美食。他還提供沒時間做菜的人咖哩美食小撇步，他說，只要買炸雞和薯條，回家熱水煮好，加入好侍咖哩塊，不到10分鐘，就是一盤美味的咖哩雞飯。好侍的爪哇咖哩加上打泥的青辣椒和椰奶，就變成泰式咖哩，非常美味。

在開始烹調「爪哇咖哩炒米粉」時，詹姆士先擺出一排炒米粉的台式調味、食材，包括香菇、蝦米、紅葱、蒜頭，先爆香香菇、蝦米，米粉不需要先泡，直接煮，再淋上幾滴油，讓米粉看起來油亮、吃起來膨鬆、爽口。烹炒順序和炒米粉一樣，最後再用半塊爪哇咖哩調味，即完成「爪哇咖哩炒米粉」。此外也進行「咖哩親子擺盤爭霸賽」，各組創意無限，讓詹姆士讚賞連連。

「好侍滾滾節」結合好侍咖哩賞味、台日友好料亭、風格市集、戶外野餐與超嗨舞台活動，詹姆士與背背客食合作，推出獨創的「爪哇咖哩炒米粉」、「爪哇咖哩滷肉飯」，三款各限量100份現場販售，讓咖哩控們紛紛掏腰包，一嚐台日跨界的美味。此外每天11點起將發送由爪哇咖哩、北海道白醬和素食咖哩烹調的熱騰騰餐點，兩日總共8000份，入場民眾可免費試吃。更多活動資訊，請上「台灣好侍食品」FB粉絲頁查詢。

名廚詹姆士完成創意料理「爪哇咖哩炒米粉」，與現場貴賓合影。（好侍滾滾節提供）

台灣好侍食品董事長乾野貴史與名廚詹姆士合影。（好侍滾滾節提供）

開幕活動的「咖哩親子擺盤爭霸賽」拿下優勝的親子，與名廚詹姆士進行合影。（好侍滾滾節提供）

「咖哩親子擺盤爭霸賽」完賽，參賽者上台合影。（好侍滾滾節提供）

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