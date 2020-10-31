美國大選倒數計時，美國總統川普與民主黨總統候選人拜登鹿死誰手仍未知。在台美國人畢靜翰透露。川普一直以來最怕拜登，因為拜登是他比較難以攻擊的對手，華盛頓的政治人物都很喜歡拜登，而投票民眾雖然覺得拜登很荒唐，但同時也覺得他很親民。

畢靜翰在臉書指出，政壇的事情，很多時候外人真的難以弄懂，如果沒有在那邊默默地觀察２－３０年，就很容易失焦。最近看到大家開始評論拜登，由於大家沒能真的觀察他那麼久，因此有點不懂拜登，更不解為什麼那麼多美國人很買單。

畢靜翰表示，拜登在政壇上活躍了很久，他還記得５－６歲時，家裡雖不是很喜歡拜登，但同時也覺得他很無害，因為他太荒唐了，誰會重用這樣的咖？未料歐巴馬競選總統時，竟然選了拜登當他的副總統，原因也很簡單，雖然拜登傻傻的，不過華盛頓的政治人物都很喜歡他，據說他很好相處，而且投票民眾雖然一直覺得拜登很荒唐，但同時也很親民。

畢靜翰說，大家本來就知道拜登過度熱情，也知道他有點傻傻的，會講錯話什麼的。但要看清楚的一點就是，在美國的文化圈裡，拜登與川普是相反的，拜登是可愛溫馨的老叔叔，川普卻是「你很生氣的怪鄰居」，每次經過他家，他會順便罵你幾句。

畢靜翰表示，川普一直以來最怕拜登，因為拜登是他比較難以攻擊的對手，這也就懂為什麼到最後民主黨的那些政治人物都禮讓拜登，讓他去選。拜登很老，也有點怪，但民主黨的政治人物覺得拜登是一個anti-Trump，他們覺得自己做不到，只有拜登才能。

畢靜翰認為，川普與拜登這兩種形象，本來都有一定的市場，只要經營得好，都有機會可以選上，但這4年以來，川普犯了兩種大錯：

第一，美國政治的一個很重要的潛規則就是不要讓你的選民感到丟臉。川普羞辱其他國家的領袖、羞辱其他國家、妓女的醜聞，或辯論時大吼大叫，中間選民會非常不喜歡這種表現。第二，如果你是總統，國家遇到的大問題都是你的問題，就像疫情的事情，你當總統你負責，事情就是這樣。川普犯了這兩種錯，荒唐傻瓜拜登反而很有機會，因為般人覺得他很有善意。

(中時新聞網)