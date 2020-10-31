台南市舉辦聯合婚禮，一對對新人陸續進場步上紅毯。（程炳璋攝）

台南市聯合婚禮31日在奇美博物館登場，今年共有74對新人到場，台南市長黃偉哲到場見證、祝福每對新人，台南市議長郭信良實質加碼送2台液晶電視與1輛電動機車給在場新人抽獎，掀起一波小高潮。

台南市聯合婚禮連續舉辦9年，每年限定120對，今年報名91對，實際到場74對，因為活動可抽獎50吋液晶電視與1萬禮券，吸引外縣市新人也報名參加。

今年活動請來統一獅吉祥物萊恩與啦啦隊女隊員現場熱舞，炒熱婚禮氣氛，更有歌手現場演唱，為每隊新人祝福。

現場新人中，不乏穿著軍服的軍人結婚，另有新人為國中同學，畢業10年後在同學會續緣，再10年後告白，交往10年後終於決定結婚，以參加聯合婚禮來作公開見證。

黃偉哲恭祝新人新婚快樂，並與每對新人合照，郭信良上台祝賀詞，實質加碼提供2台液晶電視與1輛電動機車給現場新人抽獎，掀起台下一波小高潮。

奇美博物館擁有歐式希臘風格，近6年都成為聯合婚禮的舉辦場地。台南市民政局表示，台灣已採登記結婚，舉辦聯合婚禮提供隆重場合，給新人有參加儀式的感覺。

(中時 )