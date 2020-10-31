(18:58更新)台灣大賽今日正式開打，中信兄弟主場迎戰統一獅，由羅傑斯與布雷克先發，兩位都不是陣中數據最佳的投手，不過今日先發都有不錯壓制力，比賽呈現投手戰，前5局呈現0比0僵局，6上獅隊率先突破羅傑斯，靠蘇智傑安打攻下1分，6上結束統一獅1比0領先。

獅隊今日派出布雷克先發，對兄弟對戰自責分率為4.38，每局被上壘率是不錯的1.14，兄弟在3局下半有得分機會，2人出局後王威晨保送、潘志芳敲安，一、二壘有人時許基宏敲游擊飛球，布雷克沒失分退場，前5局僅被敲2支安打，送出6次三振。

而「美國隊長」羅傑斯本季對上統一獅表現還不錯，自責分率2.84，且對左、右打沒有明顯差距，前4局沒被敲任何安打，統一獅直到5局上半才由唐肇廷敲出全隊首安，不過仍沒能突破。

3局下半兄弟有得點圈機會，不過5局結束雙方都只敲零星安打，呈現投手戰，仍以0比0呈現僵局。

6局上半統一獅有機會，林靖凱敲安上壘，陳傑憲與羅傑斯纏鬥14球，最後選到保送上壘，1人出局二、三壘有人，蘇智傑第一球出棒敲出關鍵安打，獅隊先馳得點，不過陳傑憲在本壘前遭刺殺，最後獅隊此局攻下1分，以1比0領先。

台灣大賽G1統一獅派出布雷克先發。（黃國峰攝）

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